Топ-10 українських ритейлерів збільшили сукупний дохід на 17%: які компанії в рейтингу

Сукупний дохід провідних українських компаній-ритейлерів торік зріс на 17%, до 529,24 млрд грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що сукупний прибуток лідерів українського ритейлу склав 9,82 млрд грн. Вперше протягом повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків.

Лідером за доходом вже 3 рік поспіль залишається "АТБ-маркет". Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх лідерів. Водночас за прибутком мережа посіла 2 місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми.

Друге місце за доходом зайняла компанія "Сільпо-фуд". Дохід мережі зріс на 10% до 93 млрд грн, а прибуток вперше за 3 роки збитків склав 205 млн грн.

"Аврора" посіла 3 місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Водночас компанія стала лідером за прибутком – 4,08 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з оптової на роздрібну торгівлю.

Дохід мережі "Фора" зріс на 19% та склав 34,9 млрд грн, а прибуток збільшився більш ніж у 5 разів — до 123,5 млн грн. Втім цьогоріч компанія все ж поступилася "Аврорі" та опинилась на 4 сходинці.

Майже так само (на 17%) зріс дохід у Rozetka. Це дозволило компанії піднятися з 7 на 5 місце. Дохід склав 29,7 млрд грн.

NOVUS збільшив свій дохід на 23% до 29 млрд грн. Прибуток склав 561 млн грн.

Metro збільшив свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток — 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.

Також до топ-10 компаній-ритейлерів Індексу 2025 увійшли:

- EVA — дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився у понад 1,6 раза);

- Varus — дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився у понад 5 раз);

- "Велика Кишеня" — дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).

Нагадаємо:

Торік сукупний дохід десяти банків-лідерів України склав понад 267 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році.