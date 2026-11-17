Пожежа, яка 17 листопада виникла на підприємстві "Королівський смак" унаслідок російської атаки, набула масштабів і знищила виробничі потужності та продукцію.

Про це повідомив директор із зв'язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

"Щодо вчорашніх подій на підприємстві "Королівський смак". На жаль, попри всі зусилля рятувальників, приборкати вогонь не вдалося", – написав він у Facebook.

За його словами, протягом ночі пожежа набула масштабів. Найбільша ж трагедія – людська втрата.

"На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", – написав Тертичний у соцмережі.

"У зв'язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками компанія змушена повністю зупинити виробництво. На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня", – додав він.

Продукцію під брендом "Королівський смак" випускає компанія "Віктор і К". Зокрема, вона виробляє соняшникову олію, майонез, кетчуп та інші харчові продукти.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський удар спричинив масштабну пожежу на підприємстві "Королівський смак", унаслідок якої знищено та пошкоджено виробниче обладнання й втрачено великі обсяги готової продукції.

13 листопада компанія оголосила про зупинку виробництва через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів. Тоді також повідомили про припинення закупівлі олійних культур і скорочення персоналу.