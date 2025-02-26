АРМА знайшло управителя нерухомістю екснардепа Онищенка в центрі Києва

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) підписало договір з новим управителем приміщеннями ТОВ "Майдан-Плаза", яке було пов'язане з екснардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Договір управління укладено відносно частини нежитлових приміщеннями ТОВ "Майдан Плаза", які розташовані в центрі Києва на вул. Хрещатик. Їх загальна площа становить 535 кв м.

Ці приміщення передано в управління ТОВ "Енвіл", яке стало переможцем конкурсу, проведеного через систему Prozorro.

Згідно з умовами договору, майно передається в управління на чотири роки. Управитель зобов’язаний щомісячно сплачувати до державного бюджету 99,85% від доходу, отриманого від управління майном.

Також в договорі зазначено фіксований гарантований платіж, який управитель має сплачувати в разі низького доходу від управління.

"Арештований актив, повʼязаний з афілійованими до екснардепа-втікача Олександра Онищенка особами, відтепер працюватиме на економіку держави", – наголосила Дума.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошувало конкурс на пошук управителя частини приміщень ТОВ "Майдан-Плаза", які належали особам, афілійованим з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.