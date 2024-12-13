АРМА шукає управителя на приміщення екснардепа-втікача в центрі Києва

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя частини приміщень ТОВ "Майдан-Плаза", які належали особам, афілійованим з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума з посиланням на "Прозорро".

Як йдеться в повідомленні, нерухомість розташована у центріа Києва, на вулиці Хрещатик.

Будівля, в якій розміщений актив, є частиною житлового комплексу преміум-класу - ЖК «Капітолій», а приміщення розташовуються на першому та другому поверсі і мають окремий вхід.

За результатами нещодавно проведеної незалежної оцінки актив було оцінено в 35,15 млн грн.

АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя, який щомісячно забезпечуватиме надходження до держбюджету від управління цією нерухомістю.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосила конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату колишнього народного депутата, зрадника Віктора Медведчука.