АРМА нашло управляющего недвижимостью экс-нардепа Онищенко в центре Киева

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) подписало договор с новым управляющим помещениями ООО "Майдан-Плаза", которое было связано с беглым экс-нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщила руководительница АРМА Елена Дума.

Договор управления заключен в отношении части нежилых помещений ООО "Майдан Плаза", которые расположены в центре Киева на ул. Крещатик. Их общая площадь составляет 535 кв м.

Эти помещения переданы в управление ООО "Энвил", которое стало победителем конкурса, проведенного через систему Prozorro.

Согласно условиям договора, имущество передается в управление на четыре года. Управляющий обязан ежемесячно платить в государственный бюджет 99,85% от дохода, полученного от управления имуществом.

Также в договоре указан фиксированный гарантированный платеж, который управляющий должен платить в случае низкого дохода от управления.

"Арестованный актив, связанный с аффилированными с беглым экс-нардепом Александром Онищенко лицами, отныне будет работать на экономику государства", - подчеркнула Дума.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляло конкурс на поиск управляющего части помещений ООО "Майдан-Плаза", которые принадлежали лицам, аффилированным с беглым нардепом Александром Онищенко.