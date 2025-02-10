Офіси та кав’ярні: АРМА знайшло майно підприємців, причетних до фальсифікації ліків

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Зазначається, що група киян через підконтрольні юридичні особи організувала виробництво і незаконний обіг лікарських засобів, які містили психотропні речовини, віднесені до наркотичних.

АРМА виявила низку майна, зокрема:

21 об'єкт нежитлової нерухомості, серед яких офіси, кав’ярні та паркомісця у Києві

26 об'єктів житлової нерухомості в столиці

16 земельних ділянок в Закарпатській, Донецькій та Івано-Франківській областях

Люксовий автомобіль та повітряне судно

Частки у статутних капіталах

Отримані дані були передані до Національної поліції для вжиття необхідних заходів, зокрема накладення арешту на виявлені активи.

Нагадаємо:

Поліція розпочала розслідування щодо ТОВ "Україна група розвитку та консалтингу", яке намагалося стати управителем арештованих активів росіянина Іллі Алєксандрова.