Поліція вперше розслідує справу щодо потенційного управителя арештованих активів

Поліція розпочала розслідування щодо ТОВ "Україна група розвитку та консалтингу", яке намагалося стати управителем арештованих активів росіянина Іллі Алєксандрова.

Про це повідомило Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Як йдеться в повідомленні, компанія подала недостовірні документи для участі в тендері АРМА на управління майном трьох підприємств: ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмром" та ТОВ "Єрмак Голд". 15 січня тендер визнали таким, що не відбувся.

"Україна група розвитку та консалтингу" двічі оскаржувало в Антимонопольному комітеті дії АРМА, внаслідок чого процедура затрималась на два місяці. А коли агентство отримало доступ до документів компанії, то виявилось, що вони недостовірні або містять неправдиві відомості.

Після виявлення фальшивих документів АРМА звернулось до поліції, яка відкрила кримінальне провадження за двома статтями: службове підроблення (ст. 366 ККУ), привласнення/розтрата майна через зловживання службовим становищем (ч.4 ст. 191 ККУ)

Це був перший випадок у практиці АРМА, коли потенційний управитель активів став фігурантом кримінального провадження через фальсифікацію документів.

Нагадаємо:

У січні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки передали АРМА корпоративні права підприємства та комплекс з виробництва заморожених напівфабрикатів площею понад 4 тисячі кв.м., які належать росіянину, на суму понад 350 мільйонів гривень.

Повідомлялось, що група "Продукти Єрмоліно" зареєстрована на російське ООО "Інвест Альянс" бізнесмена Іллі Алєксандрова.

На початку 2024 року Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно".