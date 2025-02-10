Офисы и кафе: АРМА нашло имущество предпринимателей, причастных к фальсификации лекарств

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нашло активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины.

Об этом сообщает председатель АРМА Елена Дума.

Отмечается, что группа киевлян через подконтрольные юридические лица организовала производство и незаконный оборот лекарственных средств, которые содержали психотропные вещества, отнесенные к наркотическим.

АРМА обнаружила ряд имущества, в частности:

21 объект нежилой недвижимости, среди которых офисы, кафе и паркоместа в Киеве

26 объектов жилой недвижимости в столице

16 земельных участков в Закарпатской, Донецкой и Ивано-Франковской областях

Люксовый автомобиль и воздушное судно

Доли в уставных капиталах

Полученные данные были переданы в Национальную полицию для принятия необходимых мер, в частности наложения ареста на выявленные активы.

Напомним:

Полиция начала расследование в отношении ООО "Украина группа развития и консалтинга", которое пыталось стать управляющим арестованных активов россиянина Ильи Александрова.