Офисы и кафе: АРМА нашло имущество предпринимателей, причастных к фальсификации лекарств
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нашло активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины.
Об этом сообщает председатель АРМА Елена Дума.
Отмечается, что группа киевлян через подконтрольные юридические лица организовала производство и незаконный оборот лекарственных средств, которые содержали психотропные вещества, отнесенные к наркотическим.
АРМА обнаружила ряд имущества, в частности:
- 21 объект нежилой недвижимости, среди которых офисы, кафе и паркоместа в Киеве
- 26 объектов жилой недвижимости в столице
- 16 земельных участков в Закарпатской, Донецкой и Ивано-Франковской областях
- Люксовый автомобиль и воздушное судно
- Доли в уставных капиталах
Полученные данные были переданы в Национальную полицию для принятия необходимых мер, в частности наложения ареста на выявленные активы.
Напомним:
Полиция начала расследование в отношении ООО "Украина группа развития и консалтинга", которое пыталось стать управляющим арестованных активов россиянина Ильи Александрова.