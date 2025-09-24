Санаторій "Шаян" на Закарпатті АРМА готує передати управителю

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим бальнеологічним санаторієм "Шаян", розташованим у Хустському районі Закарпатської області.

Про це йдеться на сайті АРМА.

Комплекс переданий в управління АРМА за рішенням Печерського районного суду Києва та включає будівлі загальною площею 7 036,6 кв. м.

"Санаторій має високий комерційний потенціал. Основним лікувальним фактором є мінеральні вуглекислі води Шаянського родовища та клімат Карпат – курорт розташований у долині, оточеній гірським хребтом висотою до 400 м. Комплекс має розвинену інфраструктуру для оздоровлення та відпочинку", – повідомляє АРМА.

АРМА запрошує зацікавлені компанії, окрім власників арештованого активу та представників держави-агресора, долучитися до ринкових консультацій і надати свої комерційні пропозиції щодо управління санаторієм.

Після завершення консультацій АРМА оголосить відкриті торги з відбору управителя у системі Prozorro.

