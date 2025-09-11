АРМА готує санаторій на Київщині до передачі в управління

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо управління санаторієм на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Агентство запрошує до участі у ринкових консультаціях щодо управління:

– 100% корпоративних прав ТОВ «СБВ "Браво Кідс" (статутний капітал – 10 млн грн);

– санаторного комплексу на березі Дніпра (площа 6,93 га, до 300 місць одночасного розміщення).

"Комплекс включає: корпус на 2122,1 кв. м, спорткомплекс із басейном, ігрову залу, укриття, гаражі та інші технічні споруди для обслуговування комплексу. Наявна інфраструктура дає змогу одночасно приймати на оздоровлення та відпочинок до 300 відвідувачів", – інформує АРМА.

Як зазначається, актив має високу комерційну привабливість та не потребує значних капіталовкладень для відновлення роботи за призначенням.

