АРМА шукає управителів арештованого майна генерала РФ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на Prozorro сім тендерів для відбору управителів арештованого майна російського генерала Валерія Капашина.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що до переліку потрапили всі 11 оцінених активів загальною вартістю 679,2 млн грн.

Зокрема, це:

- Ресторанно-готельний комплекс із земельною ділянкою у Полтаві на майдані Соборному, 2 (загальна вартість 254 млн грн);

- Громадський будинок з підземним паркінгом та земельною ділянкою на вул. Комсомольській, 36 (188,5 млн грн);

- Офісний центр із земельною ділянкою на вул. Гоголя, 12 (163,7 млн грн);

- Нежитлові приміщення банку на вул. Ватутіна, 2 (48,3 млн грн);

- Громадський будинок (кафе) на вул. Чорновола, 5А (17,6 млн грн);

- Громадська будівля із земельною ділянкою на вул. Фрунзе, 2 (237,7 млн грн);

- Квартира з місцем у паркінгу на вул. Котляревського, 10 (10,4 млн грн).

Повідомляється, що потенційні управителі можуть подавати свої пропозиції через систему електронних закупівель. Згідно з процедурою, перевагу отримають кандидати, які запропонують найвигідніші умови управління для максимізації надходжень до держбюджету.

В АРМА нагадали, що оцінка решти активів Капашина, переданих в їхнє управління, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тис. кв. метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 кв. метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

Нагадаємо:

В серпні 2023 року Служба безпеки арештувала майно російського генерал-полковника Валерія Капашина в Полтавській області на понад мільярд гривень.