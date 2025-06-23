АРМА продає арештовані зброю та майнінгові ферми

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, оголошує конкурси з відбору власників для арештованої зброї та майнінгових ферм.

Про це повідомляє АРМА.

Заначається, що Агентство має в управлінні 7 одиниць зброї, у тому числі цивільної мисливської та бойової стрілецької. До переліку входять карабіни, рушниця, гвинтівка та пістолет.

В АРМА зауважили, що покупцями арештованої зброї можуть бути виключно спеціалізовані суб’єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію та дозволи.

Окремо оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання. Воно включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання: графічні процесори, твердотільні накопичувачі, блоки живлення, маршрутизатори, материнські плати, відеореєстратори та мережеві комунікатори. Усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації, зазначили в АРМА.

Термін подання документів для участі в конкурсах – до 04 липня 2025 року включно, до 16:00.

Нагадаємо:

АРМА оголосило конкурс на відбір юридичних осіб для організації реалізації арештованого морського судна USKO MFU.