Надто дорого: ArcelorMittal згортує плани виробництва "зеленої" сталі

ArcelorMittal, другий за величиною виробник сталі у світі, відмовився від водневих проєктів у Німеччині.

Про це пише Reuters.

ArcelorMittal оголосив, що не реалізовуватиме проєкти модернізації двох німецьких заводів у Бремені та Айзенхюттенштадті для виробництва сталі з використанням водню.

Компанія не прийме 1,3 млрд євро субсидій через надто дороге й нестабільне електропостачання.

Компанія також підкреслила, що перші електродугові печі будуються в країнах з дешевшою та передбачуванішою енергією, зокрема у Франції, де ArcelorMittal інвестує в завод, який працює на атомній енергії.

Міністерство економіки Німеччини висловило жаль з приводу рішення компанії, додавши, що субсидії ще не були виплачені. Загалом держава передбачила 6,9 млрд євро субсидій для декарбонізації металургії. Інші проєкти – Salzgitter, Stahl-Holding-Saar і сталевий підрозділ Thyssenkrupp – продовжують реалізовуватись.

У компанії заявили, що європейська металургія перебуває під тиском через імпорт продукції з-за кордону. Крім того, витрати на декарбонізацію лише поглиблюють кризу галузі. ArcelorMittal закликав Єврокомісію обмежити імпорт певних видів сталі.

Нагадаємо:

ArcelorMittal South Africa Ltd. (AMSA) шукає 3,1 мільярда рандів (170 мільйонів доларів США), щоб запобігти закриттю найважливіших сталеливарних заводів у країні.