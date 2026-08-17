На тлі боргу аптекам Кабмін перекинув 2,5 мільярда на "Доступні ліки"

Кабінет міністрів забрав 2,5 млрд грн із програми "Скринінг здоров'я" та на таку ж суму збільшив фінансування програми медичних гарантій, до якої входить "Доступні ліки".

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 13 серпня.

Уряд зменшив видатки на "Скринінг здоров'я з метою запобігання захворюванням" із одночасним збільшенням видатків на державні гарантії медичного обслуговування населення.

На програму скринінгів у держбюджеті на 2026 рік спочатку передбачили 10 млрд грн. Таким чином, її фінансування скорочують на чверть.

Перерозподіл відбувається на тлі проблем із розрахунками за "Доступними ліками". 28 липня стало відомо, що держава заборгувала аптекам близько 580 млн грн за препарати, які вони вже відпустили пацієнтам у межах програми.

Водночас у самому розпорядженні уряду не зазначено, яку саме частину додаткових 2,5 млрд грн спрямують на виплати аптекам.

Нагадаємо:

На 2026 рік уряд заклав 10 млрд грн на програму "Скринінг здоров'я 40+". Вона передбачає 2 тис. грн на проходження обстежень для українців віком від 40 років.

З 1 липня програму "Доступні ліки" розширили новими препаратами.

Наприкінці липня стало відомо, що Національна служба здоровʼя України майже два місяці не виплачувала аптекам компенсацію за ліки, що відпускаються в межах програми "Доступні ліки". Сума заборгованості становить орієнтовно 585 мільйонів гривень.

У травні 2026 року НСЗУ сплатила понад 16,1 мільярда гривень за програмою медичних гарантій, у тому числі — відшкодування вартості лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки".