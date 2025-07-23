Акціонери затвердили новий статут "Укрнафти"

Акціонери "Укрнафти"затвердили нову редакцію статуту та ухвалили рішення про зміну типу та перейменування компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Акціонери "Укрнафти" – НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України - ухвалили рішення про зміну типу та перейменування компанії, а також затвердили нову редакцію статуту. Відтепер офіційна назва підприємства – АТ "Укрнафта", – говориться у повідомленні.

Проєкт нової редакції статуту був розроблений та поданий на затвердження акціонерам наглядовою радою, більшість членів якої складають незалежні директори з міжнародним досвідом.

Оновлений документ, зокрема, передбачає перехід від одноосібного виконавчого органу (директора) до колегіального (правління) та чіткий розподіл повноважень між органами управління (загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління).

Також у документі йдеться про розширення функцій та ролі Наглядової ради, що відповідає вимогам незалежного контролю і норми відповідності корпоративного управління стандартам OECР та рекомендаціям ЄБРР.

"Затвердження нової редакції Статуту АТ "Укрнафта" є ключовим моментом у процесі трансформації, що триває у компанії, і демонструє налаштованість акціонерів та управлінської команди на сталий розвиток за принципами відповідального та професійного корпоративного управління", – говориться у повідомленні.

"Нова редакція статуту АТ "Укрнафта" – це ще один вагомий крок до впровадження найкращих світових практик корпоративного управління в компанії", – зазначив виконуючий обов’язки директора Юрій Ткачук.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта" 30 червня оприлюднило угоду від 3 березня з компанією Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB (Німеччина) про послуги з адвокатської діяльності вартістю 90 тис євро.

Hengeler Mueller надаватиме "Укрнафті" адвокатські послуги з питань, що стосуються процесу визнання та виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм у справі №124/2007 від 24 вересня 2010 року за позовом Carpatsky Petroleum Corporation (США) до "Укрнафти" на загальну суму $190 млн у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року сягнув 16,4 млрд грн. другий рік поспіль продемонструвала збільшення видобутку нафти та газу, ріст продажів нафтопродуктів та збільшення ринкової долі у сегменті АЗК.