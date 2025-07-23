Акционеры утвердили новый устав "Укрнафты"

Акционеры "Укрнафты" утвердили новую редакцию устава и приняли решение об изменении типа и переименовании компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Акционеры "Укрнафты" - НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины - приняли решение об изменении типа и переименовании компании, а также утвердили новую редакцию устава. Отныне официальное название предприятия - АО "Укрнафта", - говорится в сообщении.

Проект новой редакции устава был разработан и представлен на утверждение акционерам наблюдательным советом, большинство членов которого составляют независимые директора с международным опытом.

Обновленный документ, в частности, предусматривает переход от единоличного исполнительного органа (директора) к коллегиальному (правление) и четкое распределение полномочий между органами управления (общее собрание акционеров, наблюдательный совет, правление).

Также в документе говорится о расширении функций и роли Наблюдательного совета, что соответствует требованиям независимого контроля и нормы соответствия корпоративного управления стандартам OECР и рекомендациям ЕБРР.

"Утверждение новой редакции Устава АО "Укрнафта" является ключевым моментом в процессе трансформации, который продолжается в компании, и демонстрирует настроенность акционеров и управленческой команды на устойчивое развитие по принципам ответственного и профессионального корпоративного управления", - говорится в сообщении.

"Новая редакция устава АО "Укрнафта" - это еще один весомый шаг к внедрению лучших мировых практик корпоративного управления в компании", - отметил исполняющий обязанности директора Юрий Ткачук.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта" 30 июня обнародовало соглашение от 3 марта с компанией Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwalten mbB (Германия) об услугах по адвокатской деятельности стоимостью 90 тыс евро.

Hengeler Mueller будет предоставлять "Укрнафте" адвокатские услуги по вопросам, касающимся процесса признания и исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм по делу №124/2007 от 24 сентября 2010 года по иску Carpatsky Petroleum Corporation (США) к "Укрнафте" на общую сумму $190 млн в Германии.

Ранее сообщалось, чточистая прибыль ПАО "Укрнафта" по результатам 2024 года достигла 16,4 млрд грн. второй год подряд продемонстрировала увеличение добычи нефти и газа, рост продаж нефтепродуктов и увеличение рыночной доли в сегменте АЗК.