Spotify оголошує про підвищення цін: які причини

Spotify підвищить ціни у зв'язку з інвестиціями в нові функції та наміром досягти 1 мільярда користувачів.

Про це повідомляє Financial Times.

"Підвищення цін супроводжуватиметься запланованими новими послугами та функціями", – зазначив співпрезидент та головний комерційний директор Spotify Алекс Норстром.

Ціна зросте з 10,99 євро до 11,99 євро на ринках Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

"Підвищення цін, коригування цін тощо — це частина нашого бізнес-інструментарію, і ми будемо це робити, коли це буде доцільно", — сказав Норстром газеті.

Підвищення цін у поєднанні з заходами щодо скорочення витрат в останні роки допомогли Spotify досягти свого першого річного прибутку в минулому році.

На початку серпня компанія заявила, що з вересня на деяких ринках щомісячна вартість преміум-підписок зросте. Ця новина спричинила зростання вартості акцій компанії майже на 10%.

Він додав, що Spotify буде "продовжувати додавати цінність" для клієнтів паралельно з підвищенням цін і що "в основному ми хочемо, щоб споживач виграв".

Норстрем зазначив, що люди переходять на цю послугу, незважаючи на підвищення цін, і що вона завойовує більшу частку ринку.

"Трохи більше 3% населення світу регулярно платить нам... Я думаю, що є ще дуже багато можливостей для збільшення кількості передплатників", – зазначив Норстрем.