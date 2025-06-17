Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, що постачає дрони Україні

Засновник Spotify Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія вже постачає ударні дрони до України та планує вихід на біржу.

Про це пише Financial Times.

600 млн євро інвестувала компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком і співзасновником Spotify Шакілом Ханом. Вони вже вкладали гроші в Helsing у 2021 році — ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Ека, тепер фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Компанія Helsing, заснована у 2021 році, зосередилася на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом перейшла до виробництва власних безпілотників, літаків і підводних човнів.

Її дрони збирають на півдні Німеччини і вже постачають для потреб України. Також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Інвесторами Helsing також є шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst. Загальна сума залучених інвестицій становить 1,37 млрд євро.