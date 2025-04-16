У роботі Spotify стався збій

У роботі музичного стримінгового сервісу Spotify фіксується збій - Spotify не працює для тисяч користувачів у Європі та США.

Про це пише The Verge.

За даними сайту відстеження збоїв Downdetector, зафіксовано майже 50 тисяч випадків, коли користувачі повідомляли про проблеми зі Spotify.

Карта перебоїв від ThousandEyes, свідчить про те, що проблеми впливають на користувачів по всьому світу.

Проблеми впливають на веб-плеєр Spotify, десктопну версію та додаток для iOS. "Деякі користувачі десктопної версії бачать чорний екран, який не завантажується повністю, в той час як інші можуть вибирати пісні, але не можуть їх відтворювати", - пише The Verge.

"Ми знаємо про деякі проблеми і перевіряємо їх!", - заявили у Spotify.

Згодом у компанії додали, що працюють над "якнайшвидшим усуненням збою". "Повідомлення про те, що це був злом системи безпеки, не відповідають дійсності", - підкреслили в Spotify.