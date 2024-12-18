Акції Nissan підскочили найбільше за 50 років на тлі новин про можливе злиття із Honda

Акції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24% на тлі новин про переговори з Honda про злиття.

Про це пише Bloomberg.

Акції Nissan зросли на 24%, показавши найбільше зростання за 50 років. Інвестори вітали новину про можливе злиття, оскільки Nissan перебуває у важкому становищі.

При цьому зазначається, що акції Honda навпаки впали на 3,4% через побоювання, що їй доведеться рятувати Nissan.

Виконавчий віцепрезидент компанії Honda Сіндзі Аояма заявив після повідомлень про переговори між автовиробниками, що Honda розглядає кілька варіантів, зокрема злиття, обʼєднання капіталу чи створення холдингової компанії.

Обʼєднана компанія стане третім за величиною автовиробником у світі після Toyota та Volkswagen за обсягом продажів за минулий рік, що дасть їй можливість інвестувати кошти у конкуренцію з Tesla та китайською BYD.

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Нагадаємо:

Японські автомобільні компанії Honda і Nissan розпочали переговори щодо об'єднання бізнесу. У майбутньому до них може приєднатися і Mitsubishi Motors, в якій Nissan є найбільшим акціонером.