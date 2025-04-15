Акції автовиробників зросли після заяв Трампа про можливу "митну паузу"

Акції автокомпаній зросли у вівторок, 15 квітня, після повідомлень про можливе тимчасове зняття мит у США на імпорт авто та запчастин.

Про це пише Trading Economics.

Європейські фондові індекси також зросли: STOXX 50 додав 0,3%, а ширший STOXX 600 — 0,7%. Автовиробники лідирували у зростанні: Mercedes-Benz (+2,9%), BMW (+2,5%), Volkswagen (+2,8%), Stellantis (+4,3%), Renault (+1,9%).

Позитивна динаміка була і серед азійських виробників. Toyota подорожчала на 4,8%, Honda — на 4%, Hyundai — на 4,4%, Tata Motors — на 4,5%. Акції Aston Martin зросли на 3,5%.

Інші компанії, які показали зростання: Ericsson (+7%) після сильного фінрезультату, та Publicis (+3%) після квартального росту виручки на 9,4%.

Водночас акції люксового гіганта LVMH втратили майже 6% після звіту про падіння продажів на 3% у першому кварталі.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.

Компанія Nissan скоротить виробництво в Японії свого найбільш продаваного позашляховика в США — моделі Rogue — у період з травня по липень.