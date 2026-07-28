У столиці РФ заявили про атаку безпілотників, на заводі під Москвою – пожежа

Українська правда

На світанку у вівторок, 28 липня, російська влада заявила про атаку безпілотників, які нібито "летіли на Москву". Внаслідок атаки на заводі у Підмосков'ї виникла пожежа.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, "Росавіація", губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов

Деталі: Спочатку Собянін повідомив про 12 нібито збитих безпілотників, які "летіли на Москву".

Згодом він повідомив про ще 21 такий дрон.

Разом з тим "Росавіація" оголосила про обмеження і призупинку в роботі московських аеропортів "Внуково" і "Домодєдово", "Жуковський".

У пабліках публікували фото і відео прольоту дронів та задимлення у Московській області.

За даними соцмереж, може йтися про атаку на завод у підмосковному Чехові, де розташований регенераторний завод з утилізації шин, виробництва регенерату і гумової крихти.

А також про черговий удар по складах Wildberries у селі Коледіно.

Після 5 ранку Собянін повідомив про ще 12 і 28 нібито збитих дронів курсом на Москву.

Загальна кількість нібито "збитих" безпілотників, за його даними, становила 73. Згодом ця цифра зросла до 81.

Пізніше Воробйов підтвердив, що на території Чехівського регенератного заводу сталася пожежа. За його словами, нібито внаслідок "падіння БПЛА".

Також Воробйов заявив про десятки нібито збитих безпілотників над Домодєдово, Подільськом, Раменським та Коломною.

У "Росавіації" о 6:10 повідомили про зняття обмежень у роботі "Внуково" і "Домодєдово".

Пізніше Собянін заявив про атаку 390 дронів на Московський регіон з вечора понеділка до 6:30 ранку вівторка.