Агентству відновлення передають в управління п’ять пунктів пропуску

Уряд доручив Державній митній службі до 1 жовтня передати в управління Агентства відновлення ще п’яти пунктів пропуску на кордоні з Румунією та Словаччиною.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Доручено Державній митній службі України забезпечити до 01.10.2025 передачу обʼєктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", – написав він у Telegram.

Йдеться про пункти пропуску "Біла Криниця - Клімеуць", "Шепіт - Ізвоареле Сучевей", "Руська - Ульма", "Хижа - Тарна-Маре", "Малі Сельменці - Вельке Слеменце".

Для цього внесено зміни до постанови КМУ від 24.03.2023 N 280 "Деякі питання управліннями пунктами пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення".

Держмитслужбі та Держприкордонслужбі доручено вжити заходів до припинення права постійного користування земельними ділянками або їx частинами, розташованими за межами пунктів пропуску через державний кордон, необхідними для здійснення заходів із будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування та модернізації пунктів пропуску з метою подальшого надання їх у постійне користування Агентству відновлення.

