Понад 90 компаній приховали російських власників, але не залишили Україну

За останні шість місяців 93 компанії фіктивно видалили російських власників і продовжують роботу в Україні, порушуючи закон.

Про це повідомляє Опендатабот.

Станом на травень 2024 року в Україні діяло 621 підприємство, які нібито позбулися зв'язків із Росією, але зробили це нелегально.

Найбільше таких компаній зареєстровано в Києві — 47 (50,5%). В Одеській області працює 8 (8,6%) бізнесів, а в Полтавській — 5 (5,4%).

Серед них найбільше займаються гуртовою торгівлею (19,4%), операціями з нерухомістю (12,9%), будівництвом (9,7%), складським господарством (5,4%) та сільським господарством (4,3%). Навіть громадські організації (3,2%) не гребують приховуванням зв'язків із РФ.

Більшість цих компаній заробляють до 10 млн грн на рік. Прибуток від 10 до 100 млн грн мали 12,9% підприємств, а понад 100 млн грн — лише дві компанії.

Зазначається, що ці бізнеси регулярно беруть участь у тендерах. Наприклад, "Текстер ЛТД" виграв сім тендерів на 19,6 млн грн, "Велесгард" — один на 19,3 млн грн, а "Ера Мобайл" уклала 37 контрактів на 1,9 млн грн.

В повідомленні нагадують, що з 2022 року в Україні діє мораторій, що забороняє зміну реєстраційних даних компаній із російськими власниками, за винятком окремих випадків, визначених законом.