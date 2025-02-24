Более трех четвертей компаний ЕБА будут работать в Украине, даже если война не закончится в этом году

77% компаний, входящих в Европейскую бизнес ассоциацию, будут работать в Украине, даже если в этом году не закончатся боевые действия.

Об этом свидетельствуют данные опроса ЕБА.

Кроме этого, 19% компаний пока не имеют однозначного ответа, и только 4% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

В то же время только треть опрошенных руководителей компаний убеждены, что боевые действия завершатся в этом году. Тогда как 25% считают, что этого не произойдет, а 43% затрудняются ответить на этот вопрос.

По данным опроса,в начале 2025 года три четверти компаний (75%) работают в полном объеме. 24% работают с ограничениями, и 1% - не работает вообще.

Наиболее распространенными ограничениями компаний остаются недостаток квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничения географии деятельности (55%) и приостановление работы на время воздушных тревог (41%).

В ЕБА напомнили что, полгода назад полноценно работали 64% компаний, и 36% работали с ограничениями.

За последние полгода выросло количество руководителей, положительно оценивающих состояние дел в их бизнесе - с 27% до текущих 40%. Кроме этого, 46% оценивают состояние дел удовлетворительно, и 14% - отрицательно.

В то же время 29% респондентов ожидают ухудшения состояния дел у их бизнеса в течение 2025 года (в предыдущей волне ухудшения ожидали 56%). Количество тех, кто считает, что положение дел в их бизнесе улучшится, выросло вдвое за полгода - с 16% до текущих 32%. В то же время 39% не ожидают существенных изменений.

Факторами наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели называют недостаток квалифицированных работников и мобилизацию (75%), войну, оккупацию территорий (63%), нестабильность экономики (54%). Полгода назад в топ-3 вызовов входили атаки на украинскую энергосистему, сейчас же этот фактор спустился на четвертое место.

Напомним:

308 украинцев стали победителями первой в 2025 году волны программы "Собственное дело" и получат 72 млн грн на старт или расширение бизнеса.