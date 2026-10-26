Аналітики з’ясували, на кого в Україні зареєстрована рекордна кількість компаній

В Україні масовими засновниками із щонайменше 50 компаніями на кожного зареєстровано 478 осіб, при цьому рекордна кількість реєстрацій на одну людину – 5 889 компаній.

Про це пише Опендатабот.

Рекордні 5 889 компаній зареєстровано на одного власника в Україні станом на жовтень 2026 року за даними Єдиного державного реєстру.

Загалом 478 українців є масовими засновниками із щонайменше 50 компаніями на кожного. Понад чверть таких власників зареєстровані у столиці.

Кожен десятий зареєстрований на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій.

До цього переліку потрапили люди, які є власниками або бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих компаній.

"Рекордсменом залишається Віталій Павлович Ільницький зі столиці, якому належать одразу 5 889 компаній. З відривом у понад 2 рази далі йде Руслан Петрович Мерзляков з Донецька, який володіє 2 221 компанією", – говориться у повідомленні.

Третє місце посідає Владислав Анатолійович Мельохін із Києва — 858 компаній. Далі Андрій Вікторович Пуя із Зінькова на Полтавщині — 799 компаній та Катерина Валеріївна Дорошенко зі столиці — 674 компанії.

Фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба зазначає, що у таких випадках керівники – номінальні.

"Значна кількість компаній, які перебувають у власності чи управлінні однієї людини, сама по собі не є порушенням законодавства. Водночас керувати сотнею чи тисячею компаній одна особа не може", – зауважує він.

Для податкового контролю важливо мати справу з реальними посадовими особами, які здійснюють господарські операції та несуть відповідальність за виконання податкових зобов'язань.

"Використання номінальних власників є одним з багатьох податкових ризиків, який свідчить про непрозору діяльність та можливі схеми ухилення від оподаткування", – додав він.

Понад чверть масових власників мають адресу у Києві — 131 запис. Далі йдуть Київщина — 34 записи, Дніпропетровщина — 27, Донеччина — 24 та Харківщина — 18.

42 людини з переліку мають адреси реєстрацій на тимчасово окупованих територіях — майже кожен десятий. Найбільше таких записів припадає на Донеччину — 17 та Луганщину — 16. Ще 5 — на Крим та 4 — на Херсонщину.

Нагадаємо:

За дев'ять місяців в Україні зареєструвалося на 66 тисяч більше ФОПів, ніж закрилося, при чому вересень виявився цьогоріч рекордним за кількістю нових реєстрацій.

За 9 місяців 2026 року в Україні зафіксували 1 293 справи про банкрутство фізичних осіб – це на 37% більше, ніж за відповідний період 2025 року.