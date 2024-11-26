Коломойському не повернуть Приватбанк: рішення Верховного суду

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно поставив крапку у справі про повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про це повідомили Національний банк і Приватбанк.

Судове рішення підтвердило законність націоналізації банку та неможливість його повернення приватним акціонерам. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

"Верховний суд укотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає", – йдеться у заяві НБУ.

"Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито", – сказала членкиня правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Нагадаємо:

Коломойському раніше належало 41,66% акцій ПриватБанку, Triantal – 16,82%.

Коломойський з вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси Приватбанку та інших злочинах.