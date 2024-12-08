Перше легальне казино з Intercontinental Kyiv повинно сплатити державі 187 мільйонів боргу

Господарський суд Києва стягнув на користь держбюджету з ТОВ "Білліонаре казіно компані" власника Favbet Андрія Матюхи 176,16 млн грн заборгованості з плати за ліцензії на проведення азартних ігор, а також 11,05 млн грн інфляційних втрат та 3% річних.

Про свідчить рішення суду від 24 листопада.

У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала "Білліонаре казіно компані" строком на 5 років:

ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

4 ліцензії на гральний стіл з кільцем рулетки

12 ліцензій на гральний стіл

ліцензію на 50 гральних автоматів.

За твердженнями КРАІЛ та прокурора, "Білліонаре казіно компані" не виконало вимогу постанови Кабміну, видоної після початку повномасштабною війни. Згідно з документом, казино повинно було сплатити щорічні платежі за ліцензії за кожен рік її дії по 03.04.2023. Але "Білліонаре казіно компані" цього не зробило.

Один з аргументів казино стосувалося того, що воно зупинило роботу, закрило гральний заклад та 31.03.2023 подало заяву про анулювання ліцензії.

Однак, суд відхилив цей довод, зазначивши, що він не спростовує обов`язок сплатити щорічні платежі відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

В результаті суд стягнув з казино 176,16 млн грн заборгованості з плати за ліцензії, 5,25 млн грн інфляційних витрат та 4,68 млн грн 3% річних.

Як раніше повідомляв організатор азартних ігор, у 2021 у п'ятизірковому готелі «InterContinental-Kyiv» розпочало роботу перше в столиці легальне казино. Гральний заклад преміального рівня, розташований в історичному центрі Києва, має назву «Billionaire Casino». У п’яти залах розташовано 16 гральних столів та 50 слотів, загальна площа – 507 кв м.

Першу в Україні ліцензію для відкриття наземного казино в Києві отримала компанія ТОВ «Білліонаре казіно компані».

Наразі є діючим сайт «Billionaire Casino». Водночас на ньому вказано не ТОВ «Білліонаре казіно компані», а ТОВ «Фавбет віп казіно», яке отримало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино 20.11.2023 року (видана на підставі рішення КРАІЛ від 18.09.2023).

Наразі засновником «Білліонаре казіно компані» вказано Олексія Кожухара. До 2023 року власником був засновник групи компаній FAVBET Андрій Матюха.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києв стягнув на користь дербюджету 17 млн грн з ТОВ "Фан гейм" (співвласницею є керівниця Української асоціації діячів грального бізнесу Тамара Голубчик), яке не сплатило за ліцензії на проведення азартних ігор.