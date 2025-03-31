ЄС визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року

Україна та Євросоюз оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг.

Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації.

"З найголовнішого – за умови успішного виконання Плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мінцифри, це означає, що українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

У відомстві додали, що Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Єврооюзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого 2024 року ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження Європейського цифрового гаманця в майбутньому.