YouTube заблокував в Україні канали двох підсанкційних осіб

YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони належать двом підсанкційним особам.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Йдеться, що заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф.