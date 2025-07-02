YouTube заблокував в Україні канали двох підсанкційних осіб
ЦПД
YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони належать двом підсанкційним особам.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Йдеться, що заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф.
Також заблоковано канал Артема Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, хто "співпрацює з окупантом". У новому списку - нардеп-утікач Артем Дмитрук. Також санкції введені проти нардепа 7-8 скликань Олександра Онищенка.