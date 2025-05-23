в "Дії" з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів

Через технічні роботи в застосунку "Дія" з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що із суботи частина водійських послуг у "Дії" буде тимчасово недоступна, а саме:

– заміна посвідчення водія;

– перереєстрація авто;

– шеринг авто.

Повідомляється, що будуть проводитись технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Уже в середу 28 травня сервісами можна буде знову користуватись.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.

В "Дії" з 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу – мультишеринг.