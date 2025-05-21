В "Дії" з'явиться новий сервіс – мультишеринг: деталі
В "Дії" з 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу – мультишеринг.
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
"Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через "Дію" в кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", – йдеться в повідомленні.
Як це працює:
1. Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з "Дією";
2. Обирає документи, які хоче надіслати;
3. Засвідчує запит Дія.Підписом.
Зазначається, що мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів — надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує.
Для того, щоб під'єднати сервіс, потрібно налаштувати або оновити інтеграцію з "Дією".
В "Дії" повідомили, що послуга платна для бізнесу, але повністю безоплатна для клієнтів, які надсилають документи. Усі технічні інструкції та інформація про тарифи — на сайті integration.diia.gov.ua або в Telegram-боті @AiDiiaStartBot.
Нагадаємо:
Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.