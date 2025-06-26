В Україні з'явиться платформа з пошуку житла та роботи для ВПО

Міністерство соціальної політики разом з благодійним фондом "Прихисти своїх" запустять онлайн-платформу, яка поєднає пошук роботи і житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що команда волонтерів "Прихисток" вже понад три роки допомагає українцям знайти безкоштовне тимчасове житло. Тепер завдяки співпраці з Мінсоцполітики ініціативу буде розширено, аби забезпечити ВПО також можливостями працевлаштування, професійного навчання та юридичної підтримки.

"Ми вже на низькому старті! Розробка сайту в процесі, тож презентуємо його найближчим часом", - зазначила засновниця ініціативи "Прихисток", народна депутатка Галина Янченко.

Нагадаємо:

Кількість зареєстрованих в Києві внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тис., або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише лише 27%.