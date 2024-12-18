У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр: чим займатиметься

Всесвітній економічний форум відкрив у Києві Центр глобальних урядових технологій (Global Government Technology Centre, GGTC Kyiv), який став другим у світі GovTech-центром після Берліна.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За інформацією Федорова, GGTC Kyiv очолила соціальна підприємиця Зоя Литвин.

«GovTech-центр обʼєднає уряд, бізнес, стартапи та науковців, щоб шукати нові цифрові рішення й створювати спільні проєкти з міжнародними партнерами, обмінюватися досвідом», - розповів міністр.

За його словамиЮ GovTech-центр стане майданчиком для відстежування глобальних трендів GovTech та проведення досліджень і аналізу. Також він сприятиме пошуку партнерів з треку розвитку інновацій — AI, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech, AUV.

Крім того, тут навчатимуться лідери державного сектору з адаптації новітніх технологій, наприклад штучного інтелекту. У партнерстві із CDTO Campus центр створить простір, де лідери зможуть тестувати й упроваджувати цифрові рішенняє

Очікується, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами українські стартапи зможуть обмінюватися досвідом і прискорювати цифрові реформи в державному секторі по всьому світі.

Нагадаємо:

Всесвітній економічний форум обіцяв відкрити в Україні GovTech-центр.