Укртелеком повышает тарифы на свои услуги

"Укртелеком" с 1 января 2025 года увеличивает тарифы на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, с 1 января стоимость пакета "Простой" вырастет со 195 до 255 грн в месяц. Тариф "Простой минимальный" увеличится со 195 до 249 грн в месяц.

За пакет "Домашний базовый" клиенты будут платить 325 грн в месяц вместо 255 грн, а стоимость тарифа "Домашний безлимитный" составит 329 грн вместо 255 грн.

Также с 1 января будет увеличена оплата за проводное радио - со 145 грн до 189 грн в месяц.

Напомним:

Укртелеком уже инвестировал более одного миллиарда гривен в развитие телекоммуникаций за два года полномасштабной войны и планирует увеличить инвестиции еще на миллиард в 2024 году.