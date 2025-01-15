Український стартап LetsData отримав 1,6 мільйона доларів інвестицій

Український стартап LetsData, який використовує штучний інтелект (ШІ) для моніторингу ЗМІ та соцмереж, виявлення інформаційних кампаній та оцінки рівня їх загрози, залучив 1,6 млн доларів у рамках pre-seed раунду.

Про це йдеться у пресрелізі LetsData.

Зазначається, що pre-seed раунд очолив фонд SMOK Ventures, за участю Wayra (підрозділ Telefónica), Tilia Impact Ventures (за підтримки InvestEU Fund), 1991 Ventures, Google's Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.

Також інвестицію підтримали ангельські інвестори, серед яких серійні підприємці Павел Бобосіков та Марті Краткі-Кац.

Залучені кошти стартап планує спрямувати на масштабування технології на ринках США та ЄС.

LetsData використовує ШІ для аналізу даних із відкритих джерел на понад 100 мільйонах вебсайтів і соцмереж, що охоплюють понад 50 мов та регіонів. Система аналізує текстові та відео метадані з платформ, таких як Telegram, YouTube та TikTok.

Завдяки семантичному аналізу LetsData групує та зв’язує контент із різних джерел, визначаючи наміри та координацію інформаційних операцій. Це дозволяє виявляти на 80% більше загроз на початковому етапі, ніж традиційні інструменти.

"Наша мета — стати галузевим стандартом для виявлення інформаційних операцій і змінити підхід до аналізу, надаючи організаціям можливість швидко та ефективно реагувати на загрози", — зазначила співзасновниця LetsData Ксенія Іллюк.

За словами партнера 1991 Ventures та СЕО 1991 Accelerator Віктора Гурського, інформаційні атаки є постійною загрозою для урядів, компаній та організацій, адже вони спрямовані на найцінніше — довіру, репутацію та суспільну думку.

"LetsData орієнтується не лише на інформаційні операції між країнами, як у випадку Росії та України. Їхній ринок значно ширший — медіа, журналісти, уряди, військові структури й навіть звичайні громадяни. Це дає стартапу потенціал стати компанією з мільярдною капіталізацією", – зазначає Гурський.

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Нагадаємо:

Український стартап, що займається розробкою робототехніки, Deus Robotics залучив 3 млн доларів інвестицій у рамках seed-раунду.