Український стартап Deus Robotics отримав $3 млн інвестицій для розширення у Великій Британії

Український стартап, що займається розробкою робототехніки, Deus Robotics залучив 3 млн доларів інвестицій у рамках seed-раунду.

Про це йдеться в пресрелізі Deus Robotics.

Зазначається, що головним інвестором став фонд U.Ventures за участю 1991.vc, SID Venture Partners, Sigma Software Labs та SD Capital. Загалом стартап планує використати інвестиції для розвитку та вдосконалення свого робототехнічного рішення та розширення на ринку Великої Британії.

Deus Robotics спеціалізується на автоматизації складських процесів, пропонуючи комплексне рішення, яке складається з двох основних частин. Перша — унікальна ШІ-платформа, що інтегрує різні типи логістичних роботів від будь-яких виробників в єдину систему, підвищуючи їхню ефективність. Друга — розумні ШІ-роботи, здатні автоматизувати більшість складських операцій.

"Ми успішно запустили п’ять проєктів зроботизованої автоматизації з двома провідними логістичними гігантами. Наше рішення забезпечило підвищення ефективності роботи на 300%", – коментує співзасновник Deus Robotics Павло Пікулін.

Директор з венчурних інвестицій U.Ventures Андрій Сорохан зазначає, що Deus Robotics володіє трьома ключовими характеристиками, які фонд цінує у передових технологічних компаніях: інноваційним технологічним баченням, винятковою стійкістю засновників та високим рівнем зацікавленості з боку ринку.

У 2025 році компанія планує зосередитися на логістичному ринку Великої Британії. За словами партнера 1991 Ventures Дениса Гурського, інвестиції у Deus Robotics дозволяє об’єднати британські інвестиції із винятковим технологічним талантом України.

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Нагадаємо:

Український стартап Osavul, що займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту (ШІ), залучив три мільйони доларів в межах раунду late seed від трьох європейських фондів.