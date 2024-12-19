Українці встановили рекорд із перенесення номерів за один день до інших операторів

16 грудня телеком-регулятор зафіксував 17012 заявок на перенесення номера, що майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування системи.

Про це повідомив Forbes Ukraine Український державний центр радіочастот (УДЦР).

"У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних", – йдеться у відповіді пресслужби lifecell на запит Forbes.

Таке навантаження призвело до уповільнення роботи ЦБД, збільшення часу на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень, що викликало уповільнення в обробці процесів перенесення номерів, йдеться у відповіді пресслужби УДЦР.

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