Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку інновацій: що передбачає
Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WinWin) до 2030 року, яка окреслює ключові напрями державної політики у сфері розвитку інноваційних продуктів, товарів та послуг.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Стратегія WinWin — це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків.
Вона пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету, економічного розвитку, відбудови й підтримки процесу трансформації України.
Ключові галузі, які є основою розвитку інновацій:
• AUV — безпілотні технології
• Напівпровідники — їх використовують у машинах, телефонах і комп'ютерах
• GreenTech — зелені екологічні технології
• AI — штучний інтелект
• MedTech — технології в медицині
• BioTech — біотехнологічні технології
• DefenseTech — оборонні технології
• Secure Cyber Space — кібербезпека
• XR — технології, що розширюють реальність (VR, AR и MR)
• AgriTech — аграрні технології
• Fluid Economy — економіка без кордонів
• Edtech — розвиток системи освіти
Реалізація стратегії дасть змогу Україні зробити економічний стрибок завдяки створенню інноваційних продуктів, товарів і послуг. При цьому Україна повинна стати регіональним лідером і драйвером інновацій у Європейському Союзі, використовуючи експортний потенціал своїх технологічних продуктів.
Завдяки реалізації стратегії до 2030 року Україна матиме шанс піднятися з 79-го місця у глобальному індексі людського капіталу, яке вона посідала у 2023 році, на 55-те.
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Освітні заклади України, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року.