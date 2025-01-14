Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку інновацій: що передбачає

Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WinWin) до 2030 року, яка окреслює ключові напрями державної політики у сфері розвитку інноваційних продуктів, товарів та послуг.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Стратегія WinWin — це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків.

Вона пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету, економічного розвитку, відбудови й підтримки процесу трансформації України.

Ключові галузі, які є основою розвитку інновацій:

• AUV — безпілотні технології

• Напівпровідники — їх використовують у машинах, телефонах і комп'ютерах

• GreenTech — зелені екологічні технології

• AI — штучний інтелект

• MedTech — технології в медицині

• BioTech — біотехнологічні технології

• DefenseTech — оборонні технології

• Secure Cyber Space — кібербезпека

• XR — технології, що розширюють реальність (VR, AR и MR)

• AgriTech — аграрні технології

• Fluid Economy — економіка без кордонів

• Edtech — розвиток системи освіти

Реалізація стратегії дасть змогу Україні зробити економічний стрибок завдяки створенню інноваційних продуктів, товарів і послуг. При цьому Україна повинна стати регіональним лідером і драйвером інновацій у Європейському Союзі, використовуючи експортний потенціал своїх технологічних продуктів.

Завдяки реалізації стратегії до 2030 року Україна матиме шанс піднятися з 79-го місця у глобальному індексі людського капіталу, яке вона посідала у 2023 році, на 55-те.

Нагадаємо:

Освітні заклади України, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року.