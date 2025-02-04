У "Дії" з'явиться ШI-асистент, який прийматиме скарги громадян

У "Дія" в першому кварталі 2025 року може з'явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб в "Дії" з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - сказав він.

За словами Федорова, до помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос в текст. Після цього "Дія" визначить, у площині повноважень якого міністерства лежить розв'язання скарги або питання, і перенаправлятиме звернення.

Міністр сказав, що поява в "Дії" голосового помічника очікується в першому кварталі 2025 року.

"Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед себою мету - до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень", - сказав він.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації відкрило в Україні WinWin AI Center of Excellence, який працюватиме над розробкою та впровадженням рішень на основі штучного інтелекту для державного сектору.