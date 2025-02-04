В "Дії" появится ИИ-ассистент, который будет принимать жалобы граждан

В "Дія" в первом квартале 2025 года может появиться AI-ассистент, который будет заслушивать жалобы граждан и переадресовывать их в соответствующие государственные учреждения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации AI Center of Excellence, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над тем, чтобы в "Дії" появился такой определенный помощник, который может использовать язык AI, определенный AI-агент, к которому вы можете обратиться, если у вас есть проблема при взаимодействии с государством", - сказал он.

По словам Федорова, к помощнику можно будет обратиться голосом, ведь он будет способен трансформировать голос в текст. После этого "Дія" определит, в плоскости полномочий какого министерства лежит решение жалобы или вопроса, и будет перенаправлять обращение.

Министр сказал, что появление в "Дії" голосового помощника ожидается в первом квартале 2025 года.

"Если говорим об искусственном интеллекте, то здесь мы также пошли с достаточно амбициозной задачей. Мы поставили перед собой цель - к 2030 году войти в ТОП-3 стран мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений", - сказал он.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации открыло в Украине WinWin AI Center of Excellence, который будет работать над разработкой и внедрением решений на основе искусственного интеллекта для государственного сектора.