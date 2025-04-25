Україна стала "легкою мішенню" для російських хакерів після зупинки допомоги США – Bloomberg

Українська кібербезпека значно ослабла після призупинки допомоги зі сторони США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела Bloomberg, контракти України та США були анульовані або призупинені. За словами джерел, США допомогли Україні протистояти російським спробам диверсій на електростанціях і проникнення в Кабінет міністрів, вищий орган державної виконавчої влади в країні.

Тим часом, заплановані поставки комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для забезпечення безпеки української інфраструктури, так і не були доставлені.

За останні п'ять років лише Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 200 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Агентство національної безпеки та Кібернетичне командування США також надавали допомогу.

Американська допомога у сфері кібербезпеки включала в себе підтримку фахівців, навчання, обладнання та програмне забезпечення для організацій по всій Україні, в тому числі для десятків урядових установ і відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, національного банку і ядерних об'єктів.

За словами джерел Bloomberg, американське фінансування стало найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки.

Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені за часів першої адміністрації Трампа, включаючи зусилля із захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних мереж зв'язку.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року USAID збільшило фінансування проєктів з кібербезпеки, оскільки російські хакери активізували свої спроби саботувати українські комп'ютерні мережі.

Однак із січня 2025 року Трамп припинив критично важливу підтримку з боку США - включаючи військові поставки і, часом, обмін розвідданими.

Допомога США у сфері кібербезпеки залишається критично важливою, зокрема для захисту урядових структур, телекомунікаційних компаній та енергетичних підприємств від кібератак.

Цього тижня віце-президент США Джей-Ді Венс заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в мирному процесі, якщо Росія й Україна не приймуть американську пропозицію. Такий крок може ускладнити будь-яку майбутню співпрацю в галузі кібербезпеки.