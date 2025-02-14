Apple і Google повернули TikTok до магазинів додатків

Apple Inc. і Google (Alphabet Inc.) відновили TikTok у своїх магазинах додатків у четвер після отримання запевнень від генерального прокурора США Пем Бонді, що заборона не буде негайно запроваджена.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Рішення повернути TikTok з'явилося після кількох тижнів невизначеності щодо його майбутнього в США. Проте гарантій, що сервіс залишиться доступним у довгостроковій перспективі, немає.

Минулого місяця TikTok тимчасово зник через виконання федеральної заборони, але повернувся після того, як Трамп пообіцяв призупинити її дію. Водночас Apple і Google не поспішали повертати застосунок у свої магазини.

Американські законодавці ухвалили заборону через побоювання щодо китайського власника TikTok, вважаючи, що додаток може використовуватися для стеження за громадянами США. У Китаї компанії зобов’язані надавати дані уряду на вимогу.

Закон про захист американців від додатків, контрольованих іноземними противниками отримав підтримку як демократів, так і республіканців та був підписаний президентом Джо Байденом у квітні минулого року.

Він вимагав запровадження національної заборони на TikTok, якщо ByteDance не здійснить "кваліфікований продаж" до 19 січня, тобто не продасть американську частину бізнесу.

Раніше Трамп підтримував заборону TikTok, але змінив свою позицію. "Здається, я відчуваю тепліші почуття до TikTok, яких у мене спочатку не було", — заявив він під час підписання виконавчого указу.

Якщо до початку квітня не буде досягнуто угоди щодо національної безпеки та власності TikTok, застосунок знову може опинитися під загрозою блокування. ByteDance наполягає, що TikTok не продається.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.

Компанія TikTok заявила, що дозволяє американським користувачам Android завантажувати і підключатися до додатка за допомогою пакетів на своєму вебсайті.