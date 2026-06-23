У ШІ-сервісі Claude стався збій

Користувачі повідомляють, що у ШІ-боті Claude стався збій.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Покристувачі почали повідомляти про проблеми у роботі сервісу близько 17:00. Пік скар припав на 17:18.

Близько 18:00 кількість повідомлень про проблеми у роботі сервісу почала зменшуватись.

Нагадаємо:

У червні частка ChatGPT на ринку штучного інтелекту вперше впала нижче 50%, оскільки користувачі переходять на інші мовні моделі, зокрема Gemini, Claude та Grok.