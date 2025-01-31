США розслідують, чи отримала DeepSeek чипи Nvidia через посередників у Сінгапурі

Американські чиновники з'ясовують, чи купила китайська AI-компанія DeepSeek передові напівпровідники Nvidia через третіх осіб у Сінгапурі, обійшовши обмеження США на продаж чипів, призначених для штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Нещодавно DeepSeek випустила чат-бот R1, який у деяких аспектах демонструє продуктивність на рівні провідних американських рішень, що може свідчити про більший прогрес Китаю в гонці AI, ніж вважалося раніше. Інженери відзначають високий рівень R1, а сама компанія підкреслює його низьку вартість і ефективність, що викликало підозри серед конкурентів щодо використання західних технологій.

Чиновники Білого дому та ФБР намагаються встановити, чи використовувала DeepSeek посередників у Південно-Східній Азії для придбання чипів Nvidia, заборонених для продажу Китаю.

У DeepSeek поки що не прокоментували ситуацію. Nvidia, своєю чергою, заявила, що вимагає від своїх партнерів дотримання всіх законів і реагує на будь-які порушення. Раніше цього тижня компанія повідомила, що не вважає, що DeepSeek порушила обмеження США.

Представник ФБР відмовився від коментарів, а Білий дім не надав оперативної відповіді. Посольство Сінгапуру у Вашингтоні було недоступне поза робочими годинами.

Говард Латнік, кандидат на посаду міністра торгівлі США, якого висунув Дональд Трамп, заявив, що DeepSeek обійшла експортний контроль США.

"Вони купили величезну кількість чипів Nvidia, знайшли спосіб обійти обмеження, і тепер вони використовують їх у своєму AI-моделі DeepSeek", — сказав Латнік під час слухань у Сенаті. "Це має припинитися. Якщо вони хочуть з нами змагатися, нехай роблять це чесно, а не використовуючи наші технології. Я буду жорстко контролювати це питання".

DeepSeek R1, випущений цього місяця в китайському Ханчжоу, здатний імітувати людське мислення, що може стати загрозою для ринку, яким наразі домінують OpenAI та американські компанії. Це вже спричинило обвалу ринку на $1 трлн.

Ця ситуація викликала дискусію про ефективність обмежень США, спрямованих на уповільнення розвитку напівпровідникової промисловості Китаю та недопущення використання AI для посилення військової могутності Пекіна.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість посилення обмежень на експорт чипів Nvidia Corp. до Китаю.

Роздрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia в понеділок після того, як побоювання щодо дешевої моделі штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek позбавили компанію 17% акцій, або 593 мільярди доларів від її ринкової вартості.

Акції технологічних компаній США значно впали під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, прагнучи зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.