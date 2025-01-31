США расследуют, получила ли DeepSeek чипы Nvidia через посредников в Сингапуре

Американские чиновники выясняют, купила ли китайская AI-компания DeepSeek передовые полупроводники Nvidia через третьих лиц в Сингапуре, обойдя ограничения США на продажу чипов, предназначенных для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Недавно DeepSeek выпустила чат-бот R1, который в некоторых аспектах демонстрирует производительность на уровне ведущих американских решений, что может свидетельствовать о большем прогрессе Китая в гонке AI, чем считалось ранее. Инженеры отмечают высокий уровень R1, а сама компания подчеркивает его низкую стоимость и эффективность, что вызвало подозрения среди конкурентов относительно использования западных технологий.

Чиновники Белого дома и ФБР пытаются установить, использовала ли DeepSeek посредников в Юго-Восточной Азии для приобретения чипов Nvidia, запрещенных для продажи Китаю.

В DeepSeek пока не прокомментировали ситуацию. Nvidia, в свою очередь, заявила, что требует от своих партнеров соблюдения всех законов и реагирует на любые нарушения. Ранее на этой неделе компания сообщила, что не считает, что DeepSeek нарушила ограничения США.

Представитель ФБР отказался от комментариев, а Белый дом не предоставил оперативного ответа. Посольство Сингапура в Вашингтоне было недоступно вне рабочих часов.

Говард Латник, кандидат на пост министра торговли США, которого выдвинул Дональд Трамп, заявил, что DeepSeek обошла экспортный контроль США.

"Они купили огромное количество чипов Nvidia, нашли способ обойти ограничения, и теперь они используют их в своей AI-модели DeepSeek", - сказал Латник во время слушаний в Сенате. "Это должно прекратиться. Если они хотят с нами соревноваться, пусть делают это честно, а не используя наши технологии. Я буду жестко контролировать этот вопрос".

DeepSeek R1, выпущенный в этом месяце в китайском Ханчжоу, способен имитировать человеческое мышление, что может стать угрозой для рынка, которым сейчас доминируют OpenAI и американские компании. Это уже привело к обвалу рынка на $1 трлн.

Эта ситуация вызвала дискуссию об эффективности ограничений США, направленных на замедление развития полупроводниковой промышленности Китая и недопущение использования AI для усиления военной мощи Пекина.

Напомним:

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения ограничений на экспорт чипов Nvidia Corp. в Китай.

Розничные инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia в понедельник после того, как опасения относительно дешевой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek лишили компанию 17% акций, или 593 миллиарда долларов от ее рыночной стоимости.

Акции технологических компаний США значительно упали во время предторговой сессии из-за прорыва китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.

США вводят еще более строгие ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, стремясь сохранить передовые вычислительные разработки для собственных нужд и союзников, а также усложнить их доступ для Китая.