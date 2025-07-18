Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat

Компанія SES завершила придбання супутникового оператора Intelsat, створивши глобального гравця у сфері багатоорбітального зв’язку.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Після завершення угоди SES управляє флотом із близько 120 супутників: 90 на геостаціонарній орбіті (GEO) та ще 30 — на середній навколоземній орбіті (MEO). Також компанія отримає стратегічний доступ до супутників на низькій орбіті (LEO).

Об’єднана інфраструктура дозволить SES надавати інтегровані послуги в галузі зв’язку для урядів, авіації, флоту та медіабізнесу по всьому світу. Компанія оцінює частку на ринку, що стрімко зростає, у 60%.

За прогнозами SES, сукупний дохід після злиття становитиме близько 3,7 млрд євро, а EBITDA — 1,8 млрд євро. Компанія очікує досягти економії на рівні 2,4 млрд євро, переважно протягом найближчих трьох років.

Головний офіс об’єднаної компанії залишиться в Люксембурзі. Акції SES торгуються на біржах Парижа та Люксембургу.

Фінансовими радниками SES виступили Guggenheim Securities, Morgan Stanley та Deutsche Bank. Intelsat консультували PJT Partners і юридичні фірми Skadden, Wiley Rein та Elvinger Hoss Prussen.

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