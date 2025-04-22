Google може використати ШІ, щоб зміцнити домінування на ринку онлайн-пошуку – Мін'юст США

Представник Мін'юсту США Девід Далквіст заявив, що компанія Alphabet, власник Google, потребує "жорстких обмежень", щоб не дати їй використати свої продукти зі ШІ для зміцнення домінування на ринку онлайн-пошуку.

Про це пише агентство Reuters.

Результат цієї справи може кардинально змінити інтернет, адже поставлено під сумнів статус Google як головного "порталу" для пошуку інформації.

Мін'юст намагається через суд зобов'язати Google продати браузер Chrome та вжити інших заходів для припинення "монополії" у сфері пошуку. Прокурори порівнюють цю справу з історичними антимонопольними процесами проти AT&T і Standard Oil, які свого часу завершилися розділенням компаній.

"Час сказати Google і всім іншим монополістам, які нас слухають - а вони слухають, - що за порушення антимонопольного законодавства настає відповідальність", - заявив представник Мін'юсту США Девід Далквіст під час вступної промови.

Міністерство юстиції та коаліція прокурорів штатів наполягають на заходах, які, на їхню думку, допоможуть "відновити конкуренцію" - навіть незважаючи на те, що пошук дедалі більше інтегрується з генеративним ШІ, наприклад ChatGPT.

"Судові заходи мають бути не лише реакцією на минуле, а й дивитися в майбутнє", - додав Далквіст.

Він також зазначив, що нібито монополія Google у пошуку сприяє розвитку її ШІ-продуктів, які водночас повертають користувачів назад у пошукову екосистему компанії.

На суді було продемонстровано документи, згідно з якими Google погодилася щомісяця платити Samsung за попереднє встановлення свого застосунку Gemini AI на смартфони - угода діятиме щонайменше до 2028 року. Хоча точні суми не розголошуються, прокурор назвав ці виплати "величезними".

Раніше суддя Окружного суду США Аміт Мехта визнав, що ексклюзивні угоди Google з виробниками пристроїв щодо встановлення її пошуку за замовчуванням сприяли утриманню монополії.

У вівторок очікується виступ Ніка Терлі, керівника продукту компанії OpenAI, яка є конкурентом Google зі своїм ChatGPT.

Захисник Google Джон Шмідтляйн у своїй промові заявив, що пропозиції Мін'юсту - це просто "список бажань конкурентів, які хочуть поживитися плодами інновацій Google".

Він додав, що конкуренти в галузі ШІ "хочуть отримати все й одразу, хоча й так справляються на ринку".

Google наполягає, що її продукти зі штучним інтелектом не мають стосунку до справи, яка стосується лише пошуку. А впровадження запропонованих змін, за словами представниці компанії Лі-Ен Малхолланд, "загальмує американські інновації у вирішальний момент".

У Google також зазначили, що подадуть апеляцію після винесення остаточного рішення.

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