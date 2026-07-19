Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

У ChatGPT стався збій

Володимир Тунік-Фриз — 19 липня, 18:00
У ChatGPT стався збій
У ChatGPT стався збій
Фото: Getty Images

Ввечері 19 липня за київським часом користувачі чат-бота ChatGPT від OpenAI почали масово скаржитись на збій у боті.

Про це повідомляє DownDetector.

Пік повідомлень припадає на 17:36 за київським часом. Про причини збою у чат-боті не повідомляють.

Нагадаємо:

Компанія Apple подала позов проти OpenAI та двох колишніх співробітників, звинувативши їх у незаконному привласненні її комерційних таємниць з метою сприяння просуванню власника ChatGPT на ринок споживчої електроніки.

ChatGPT

Останні новини