Google планував укласти ексклюзивні угоди із виробниками смартфонів щодо ШІ

Минулого року Google планував укласти угоди з виробниками телефонів Android, такими як Samsung, які забезпечили б ексклюзивність не лише пошукового додатку, але й додатку Gemini AI та браузера Chrome.

Про це повідомляє Reuters.

Про це також йдеться у документі, представленому під час другого дня антимонопольного судового розгляду.​​

Міністерство юстиції США та широка коаліція генеральних прокурорів штатів домагаються від судді у Вашингтоні наказу, який би зобов'язав Google продати свій браузер Chrome.

За свідченням керівника Google Пітера Фіцджеральда, ще минулого тижня Google надсилала компаніям листи, в яких повторювала, що їхні угоди не забороняють компаніям встановлювати інші продукти зі штучним інтелектом на нові пристрої.

У вступному слові в понеділок прокурори висловили занепокоєння, що пошукова монополія Google може дати їй переваги в галузі ШІ, і що її продукти ШІ - це ще один спосіб привести користувачів до пошукової системи.

У вівторок перед судом виступив керівник продукту ChatGPT компанії OpenAI Нік Терлі. Очікується, що він дасть свідчення про те, як ексклюзивні угоди Google ускладнюють розповсюдження таких ШІ-продуктів, як ChatGPT.

Нагадаємо:

Представник Мін'юсту США Девід Далквіст заявив, що компанія Alphabet, власник Google, потребує "жорстких обмежень", щоб не дати їй використати свої продукти зі ШІ для зміцнення домінування на ринку онлайн-пошуку.